Министр рассказал, почему у России ничего не получается

Глава Минэконмразвития России Максим Орешкин рассказал, что не так с отечественными нацпроектами, сообщает DEITA.RU.



В ходе XVIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» Орешкин откровенно пояснил слабые места ключевых задач страны, поставленных президентом Владимиром Путиным.

Так, глава Минэкономразвития посетовал, что эти приоритеты так и не были выстроены в одну схему - то есть, управленческие, денежные и госресрусы между собой не согласованы, проектная логика отсутствует. Есть бюджет, но как его потратить наиболее эффективно - пока непонятно.

Еще одной трудностью Орешкин считает неготовую систему программных документов. Госпрограммы и нацпроекты практически вступают в конфликт. Нет интеграции одного в другое, и задачи выполняются хаотично. Нельзя отследить структуру - несколько документов одновременно говорят об одном и том же, в результате возникает чехарда и непонимание - какая «бумажка» важнее.

И самым важным недостатком текущей реализации нацпроектов считается плохое взаимодействие с регионами. Иными словами, географический вопрос. Мероприятия очень разбросаны по регионам, работа неравномерная, а задачи у всех - одинаковые.

Кремль требует немедленного решения вопросов по проектам по человеческому капиталу, экономическому росту, комфортной среде для жизни, а власти на местах попросту не понимают, что они должны делать, как и на какие деньги. Ибо хоть и бюджет есть, но его традиционно почему то не хватает.

Орешкин также признал, что по-прежнему правит гидра бюрократии, бесконечные отчетности и так далее. "Все это происходит на бумаге, каждый раз происходит зачастую в новой форме, под новым углом. Сотрудники сидят и пишут-пишут-пишут, отправляют", - сказал министр экономического развития.

Забавно, что Орешкин провел параллели со шпионом Кимом Филби из МИ-6, который работал на советскую разведку. Он активно заваливал особо ретивых резидентов никому не нужной бумажной работой, и ввел несколько новых форм отчётностей, которые крайне энергозатратны и сводят продуктивность на нет.

Ранее усомниться в эффективности нацпроектов позволил себе Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. Он заявил в эфире телеканала «Россия», что национальные проекты могут решать локальные проблемы, но не всегда могут достигнуть установленных показателей.

Главной задачей становится освоение денег, люди же на местах результатов практически не видят. В поликлиниках - очереди, заплаты - низкие, демография - падает. Для успешного выполнения национальных проектов нужны конкретные измеряемые результаты и готовность общества заметить и признать их.

Василий Кучин