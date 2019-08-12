О том, чего ждать от национального проекта «Образование», рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева, сообщает DEITA.RU.



Планы у проекта на техникумы и колледжи грандиозные. Уже к 2024 году в регионах появится 5000 мастерских, с современным и качественным оборудованием. 800 из них распахнут свои двери для юного поколения уже в этом году.

Как пишет «Российская газета», повезёт ученикам, которые обучаются на строительных, транспортных, сельскохозяйственных, и информационно-коммуникационных технологичных специальностях.

В мастерских у студентов появится больше возможностей – они будут учиться по индивидуальным траекториям. Ученикам будет проще и удобней сдавать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills.

Такие мастерские дадут большой толчок для развития образования в маленьких городах и населенных пунктах. Ведь местные ребята почти не имеют шансов получить достойное образование, новые технологии даже не дошли до территории.

Ещё в России к 2024 году должны построить не менее ста центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Проект встанет стране в копеечку – 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Но это того стоит, уверяют в министерстве просвещения.

У подобных центров три вектора развития: образовательные учреждения, работодатели и учащиеся. Возможности тут открываются не только для молодых и начинающих специалистов, но и для взрослых людей и пенсионеров.

Для 14 российских регионов деньги уже выделили. В скором времени будет закуплено современное оборудование. Например, тренажеры виртуальной реальности, создание цифровой платформы для колледжей и техникумов.

За несколько месяцев обучения можно будет получить новые и востребованные специальности, например: оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом», консультант в области развития цифровой грамотности населения, механик авиационный по технической эксплуатации беспилотных авиационных систем, и многие другие.

Уже сейчас в рамках программы можно пройти обучение по 5000 профессиям рабочих и более 140 должностям служащих, они входят в СПО в качестве модулей, и студент получает квалификацию вместе с основным образованием.

Екатерина Кононенко