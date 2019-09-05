Основные правила выдачи ипотеки под 2% были озвучены на Госсовете с президентом, сообщает DEITA.RU.



На полях ВЭФ во Владивостоке министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов озвучил президенту планы по развитию региона.

Как отметил Александр Козлов, молодые семьи - это настоящее и будущее Дальнего Востока. Именно поэтому специально для них разработан проект новой ипотеки.

2% годовых

Без первоначального взноса

Проценты не меняются на протяжение всего срока

Сейчас, по словам Александра Козлова, средняя ипотека на Дальнем Востоке - около 9%. Чтобы банки ее выдали, у семьи должен быть доход не менее 70 тысяч рублей в месяц. Из категории нуждающихся на Дальнем Востоке такие условия потянут только 1700 семей.

В Министерстве подсчитали, что комфортный размер ежемесячной выплаты для семей должен составлять порядка 16 тысяч. Если выдавать ипотеку под 2% годовых, то доход семьи должен составлять около 50 тысяч рублей, а это уже куда более реальные цифры. В таком случае ипотеку получат целых 8,5 тысяч молодых семей на Дальнем Востоке. Тогда как только в прошлом году в ДФО появилось не менее 31 тысячи молодых семей.

Кроме того, на эту ипотеку смогут рассчитывать и обладатели «дальневосточных гектаров».

Елена Миронова