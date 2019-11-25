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Министр спорта вручил Приморью значимый трофей

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Минувшим летом приморские спортсмены заняли второе место в IX всероссийской летней Спартакиаде учащихся среди регионов численностью населения до двух млн человек. Министр спорта РФ Павел Колобков вручил вице-губернатору Приморья по взаимодействию с федеральными органами власти Алексею Наздратенко кубок соревнований за второе место, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте спорта.

Вручая престижную спортивную награду Приморью, Павел Колобков отметил, что завоевание первых и призовых мест на всероссийской спартакиаде помогает начинающим спортсменам из регионов заявить о себе на высоком уровне. Как правило, победители спартакиады попадают в российскую сборную. Министр спорта поблагодарил администрацию Приморья в лице вице-губернатора за подготовку резерва первой команды страны по различным видам спорта.

Заключительные соревнования летней Спартакиады в этом году проходили почти все лето – с 5 июня по 16 августа. Всего в стартах приняли участие больше 8500 учащихся из 82 субъектов РФ. В программу Спартакиады входили 42 вида спорта, участники соревнований разыграли свыше 420 комплектов медалей.

За Приморскую команду на Спартакиаде выступали более 170 спортсменов, которые завоевали 15 медалей – три золотые, три серебряные и 9 бронзовых. «Счастливыми» для Приморья стали соревнования по самбо, парусному спорту, тхэквондо, бадминтону, пляжному волейболу, боксу, плаванию, софтболу и каратэ.

Отметим, поддержка спортсменов, выступающих на всероссийских соревнованиях, проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы.

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