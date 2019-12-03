Министр ЖКХ ушел в отставку

Министр ЖКХ Сахалинской области подал в отставку, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает администрация области, губернатор Валерий Лимаренко принял заявление министра.

Кстати, Дмитрий Зайцев руководил жилищно-коммунальной сферой региона более 3 лет. Сейчас и.о. назначен Андрей Чекулаев, пока еще находящийся на должности первого замминистра ЖКХ.

Напомним, 29 ноября о своей отставке заявил глава областного Минприроды Александр Романов, более 4х лет руководивший ведомством.

Кроме того, Приморье тоже не избежало громких отставок. Так, покинул свой пост директор аэропорта Владивосток, шесть лет возглавлявший воздушный порт.

Ранее от должности отстранили руководителя предприятие, которое занимается очисткой улиц приморской столицы от снега.

Александра Маслова