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Министра уволили за подкуп крабами и цветами
Министр торговли Японии был уволен с должности за подкуп избирателей дорогими продуктами питания более десяти лет назад. Об этом сообщает DEITA.RU.
Согласно информации Japan Times, уже бывшего главу Министерства экономики, торговли и промышленности страны Иссю Сугавара обвиняют в коррупционных махинациях на протяжении всего времени работы в нижней палате и кабмине.
В публикации говорится о многолетних подкупах «шефа торговли» своих избирателей с помощью бесплатных подарков в виде дорогих дынь, крабов и цветов. Особый акцент делается на незаконной предвыборной агитации в две тысячи седьмом году. Также издание рассказало об анонимных жалобах секретарей министра на систематические оскорбления и принуждение к выполнению незаконных поручений.
А на днях журнал Shukan Bunshun опубликовал обличающее фото секретаря политика во время похоронного обряда в Токио. Помощник Сугавары передал семье почившего конверт с «благовониями», в котором находилось двадцать тысяч йен. По словам экспертов издания, вручение подарков политиками людям в их районах категорически противоречит законодательству Японии о выборах в государственные учреждения, даже если в этот день не проводились никакие избирательные кампании. При подтверждении нарушения секретаря ждет штраф в размере пятисот тысяч йен.
Журнал анонимно процитировал чиновника, который заявил, что практика секретарей посылать подарки с соболезнованиями - по приказу самого Сугавары - была систематической.
Именно последняя публикация вынудила назначенного в сентябре министра срочно подать в отставку. Сообщается, что перед принятием этого решение на него было оказано негативное давление со стороны других членов камбина.
«Мне очень стыдно за то, что я ушел в отставку в середине срока пребывания среди множества нерешенных вопросов. Я извиняюсь », - заявил Сурагава на пресс-конференции утром в пятницу, 25 октября.
Принявший от чиновника заявление о досрочном покидании должности премьер-министр Японии Синдзо Абэ также принес слова извинения перед гражданам заявив, что полностью берет ответственность за инцидент в правительстве на себя.
Отмечается, что Сугавара будет заменен бывшим региональным министром Хироши Кадзияма.
Екатерина Цой