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6 Декабрь 2019, 18:15

Министры нашли способ побороть дефицит билетов в ДФО

самолет

Стало известно, как можно его избежать

Министр развития Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал о том, можно ли избежать дефицита билетов на самолёты в дальневосточном регионе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

По словам главы ведомства, выход из сложившейся ситуации может быть найден с помощью переход реализации программы субсидий на трёхлетний режим взамен нынешнего годичного.

Ранее такое же мнение высказывал министр транспорта Евгений Дитрих. Таким образом, по словам Козлова, именно применение данной меры позволит устранить дефицит билетов на авиа перевозки для жителей Дальнего Востока.

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