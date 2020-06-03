Министры рассказали, когда заработают кинотеатры и спортивные школы

В России ситуация с коронавирусной пандемией стабилизировалась, число выздоровевших стало превышать количество заболевших, а значит, страна готова к восстановлению сферы культуры и спорта, считают в правительстве, сообщает ИА DEITA.RU.

Отмена массовых мероприятий стала одним из первых антикоронавирусных ограничений, и учреждения культуры и спорта дольше всего находятся в нерабочем режиме, без посетителей и зрителей. Сейчас остаются закрытыми более 320 тысяч спортивных сооружений, отменены 573 крупных спортивных мероприятия, в том числе 49 международных.

С середины июля могут заработать кинотеатры – правда, рассаживать зрителей будут с учётом социальной дистанции. В это же время начнут принимать посетителей музеи (сейчас они работают без гостей, в них ведётся только научно-исследовательская деятельность, начинается подготовка к мероприятиям и т. д.). Но осматривать экспозиции можно будет только индивидуальным посетителям – групповые экскурсии возобновятся позже. Театры и концертные залы должны открыться для зрителей осенью, но там уже начинаются репетиции.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, точные рекомендации Роспотребнадзора об организации работы театров будут обнародованы в августе. А пока дирекция театров утверждает репертуар на грядущий сезон, который, как становится понятно, состоится непременно. Новый сезон в театрах и при благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке стартует в сентябре, поэтому театрам в этом плане проще, чем музеям, концертным и выставочным залам.

В театрах зрителей тоже будут рассаживать с учётом дистанции. Однако семьям будут разрешать сидеть вместе, а не в шахматном порядке.

Большой спорт вернётся в жизнь россиян уже совсем скоро: с 19 июня возобновляются матчи футбольной премьер-лиги. Правда, количество зрителей будет минимальным – билеты разрешат продавать только на 10% мест. Но матчи будут транслироваться по федеральным каналам. Занятия спортом на свежем воздухе уже разрешают: для посещения открыли стадионы, спортивные площадки под открытым небом. Они доступны как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. В отдельных регионах и городах возобновилась работа фитнес-центров (Сахалин, Челябинск) и спортивных школ (Ульяновск).

Первые спортивные базы по подготовке сборных заработали с 25 мая. Как сообщил министр спорта Олег Матыцин, на территории страны заработает шесть федеральных баз, на которых будет тренироваться более 100 спортсменов (800 – в летних видах спорта, 200 – в зимних). Также откроется 10 региональных тренировочных баз.

На третьем этапе снятия ограничений спортивные соревнования, в том числе международные, будут проходить при полной загрузке залов, арен и стадионов. Министр спорта анонсировал всероссийский День физкультурника 8 августа, Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике, Всероссийскую универсиаду и Всероссийскую спартакиаду в октябре.