3 Июль 2019, 00:14
Минобороны подтвердило гибель 14 моряков-подводников
Источник изображения: uoiskitim.ru
Четырнадцать подводников погибли из-за пожара на глубоководном аппарате первого июля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Как передают в Минобороны, в процессе исследования природного пространства и дна Мирового океана для нужд ВМФ глубоководный аппарат загорелся. Моряки-экипаж погибли, отравившись продуктами горения.
Инцидент произошел в российских территориальных водах, когда в процессе проведения биометрических измерений глубоководный научно-исследовательский аппарат загорелся.
Анастасия Туркова
‡агрузка...
Загрузка...