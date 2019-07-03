Четырнадцать подводников погибли из-за пожара на глубоководном аппарате первого июля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Как передают в Минобороны, в процессе исследования природного пространства и дна Мирового океана для нужд ВМФ глубоководный аппарат загорелся. Моряки-экипаж погибли, отравившись продуктами горения.

Инцидент произошел в российских территориальных водах, когда в процессе проведения биометрических измерений глубоководный научно-исследовательский аппарат загорелся.

Анастасия Туркова