Минобороны пытается взыскать 5 миллиардов рублей

Министерство обороны планирует взыскать с ракетно-космической корпорации «Энергия» крупную сумму, сообщает DEITA.RU. Соответствующий иск юристы ведомства подали в Арбитражный суд.

Согласно сведениям, опубликованным в картотеке, которую ведут представители арбитражных дел, Минобороны планирует возместить ущерб в размере сразу пяти миллиардов рублей.

Хотя 27 сентября судебный документ поступил в пятницу, 27 сентября, в работу он еще не принят. Под каким предлогом с ракетной корпорации хотят взыскать миллиарды — неизвестно.

Напомним, что «Энергия» является одной из ведущих компаний, которые принадлежат Роскосмосу. Предприятие собирает отечественные космические корабли.

Екатерина Брязгунова