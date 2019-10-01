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Минобороны пытается взыскать 5 миллиардов рублей
1 Октябрь 2019, 16:45
Министерство обороны планирует взыскать с ракетно-космической корпорации «Энергия» крупную сумму, сообщает DEITA.RU. Соответствующий иск юристы ведомства подали в Арбитражный суд.
Согласно сведениям, опубликованным в картотеке, которую ведут представители арбитражных дел, Минобороны планирует возместить ущерб в размере сразу пяти миллиардов рублей.
Хотя 27 сентября судебный документ поступил в пятницу, 27 сентября, в работу он еще не принят. Под каким предлогом с ракетной корпорации хотят взыскать миллиарды — неизвестно.
Напомним, что «Энергия» является одной из ведущих компаний, которые принадлежат Роскосмосу. Предприятие собирает отечественные космические корабли.
Екатерина Брязгунова