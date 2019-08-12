Стало известно, сколько человек погибло в ходе недавних боевых действий, сообщает DEITA.RU.



За последние два дня, 10 и 11 августа, во время боевых действий в Сирии погибли 23 военнослужащих сирийской армии. Они отражали атаки боевиков террористических операций. Кроме того, еще семеро получили ранения.

Как пишет РБК, 10 августа боевики атаковали правительственные войска в Сирии неподалеку от населенного пункта Икко. Армия отбила все атаки боевиков. Сообщается, всего их было около 700.

Елена Миронова