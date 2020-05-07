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Минобороны выполняет свои обязательства перед энергетическими компаниями Дальнего Востока

энергетика, ЛЭП

Дальневосточная энергетическая компания (ПАО «ДЭК», входит в Группу РусГидро) отмечает, что, несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции, добросовестные потребители прилагают все усилия и продолжают обеспечивать взятые на себя обязательства по оплате потребляемых энергоресурсов.

Так, ФГБУ «ЦЖКУ» - структура, учрежденная Министерством обороны Российской Федерации для содержания объектов военной и социальной сферы и предоставления коммунальных услуг Вооруженным силам РФ, своевременно оплатила все поставленные энергоресурсы. Крупнейший потребитель Дальнего Востока полностью обеспечил выполнение договорных условий поставок электрической  и тепловой энергии перед ПАО «ДЭК», ПАО «Камчатскэнерго», ПАО «Сахалинэнерго».

«Полученные денежные средства позволяют нам исполнять обязательства перед генерирующими и сетевыми организациями. Им в свою очередь денежные средства необходимы для замены, ремонта и поддержания работы энергообъектов и сетевого хозяйства всего региона, что особенно актуально в столь не простой период, - прокомментировал Исполнительный директор ПАО «ДЭК» Александр Юров. – Именно поэтому соблюдение договорных отношений таких крупных потребителей – залог стабильной работы энергетической отрасли».

ПАО «ДЭК» напоминает, выполнение договорных обязательств между юридическим лицами является гарантом энергетической стабильности региона.

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