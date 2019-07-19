Арбитражный суд Приморского края поставил точку в земельном споре между Министерством обороны и администрацией Владивостока, земельный участок на острове остался за военным ведомством, сообщает DEITA.RU.

В 2013 году администрация Владивостока образовала земельный участок с кадастровым номером 25:28:060102:39, выделив его из участка 25:28:060102:2. На новом участке располагается батарея Владивостокской крепости на острове Елена.

Через пять лет городская администрация решила зарегистрировать право собственности на новый участок, что и сделала, о чем говорится в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

Однако с данными действиями полностью не согласилось министерство обороны, которое с заявлением обратилось в Арбитражный суд Приморского края. Минобороны на протяжении почти 20 лет владеет земельным участком с кадастровым номером: 25:28:060102:2, в границах которого администрация и выделила себе участок.

В итоге рассмотрения дела суд пришел к выводу, что оба участка полноправно принадлежат министерству обороны. В связи с этим суд признал отсутствующее право собственности у администрации города на земельный участок.

Иван Крышан