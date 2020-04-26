Минометную мину нашли во время планового осмотра магистрали

Во время планового осмотра магистрали неподалеку от поселка Красный Бор специалисты нашли минометную мину, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», на 639 км магистрального нефтепровода «Ярославль — Приморск-1» около поселка Красный Бор обнаружили артиллерийский снаряд.

Взрывотехники установили, что это за боеприпас. Оказывается, во время планового осмотра магистрали нашли минометную мину. Снаряд вывезли для дальнейшей утилизации. Пострадавших нет.