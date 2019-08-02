Красиво жить не запретишь: сотни миллионов бюджетных рублей тратятся на трехдневную экспозицию ВЭФ. Так, недра страны покажут за 2,7 миллиона рублей, Госзакупку разместило ФГУП «Гидроспецгеология» с привязкой к Приморскому краю, сообщает DEITA.RU.

Согласно заявленным в тендере задачам, федеральное предприятие столько денег готово отдать за организацию выставочной экспозиции, посвященную Федеральному агентству по недропользованию России, на площадке V ВЭФ. На сайте РосТендер заявка была размещена 31 июля. Дата окончания приема заявок 8 августа 2019 года.

Отметим, что многие компании и предприятия устанавливают за большие деньги свои павильоны во время проведения Восточного экономического форума. Ранее DEITA.RU уже писало, что регионы ДФО тратят десятки миллионов на строительство павильонов на «Улице Дальнего Востока», которая ежегодно проходит во время форума на Университетской набережной. К примеру, Минсельхоз РФ за свой павильон готов выложить почти 100 млн рублей. Правительство Хабаровского края готово потратить 37 млн рублей, Камчатский край — более 42 млн рублей.

По традиции каждый павильон после проведения форума разбирают, а в следующем году появляются новые многомиллионные тендеры на возведение конструкций, срок жизни которых - максимум неделя.

Иван Юрьев