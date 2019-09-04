Координатором работ по шельфу в российской Арктике может стать «Росгеология», сообщает DEITA.RU.

Об этом министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил на полях Восточного экономического форума. По его словам, «Росгеология» может выступить в качестве специальной государственной компании с функциями координации работы недропользователей на шельфе Арктики. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, тем не менее именно «Росгеологию» Кобылкин видит в качестве организации с функциями государственного контроля за разработкой шельфа российской Арктики.

В ходе же сессии «Добыча твердых полезных ископаемых: как наиболее эффективно реализовать инвестиционный потенциал отрасли» Кобылкин отметил, что ведомство системно создает наиболее благоприятные условия для компаний, инвестирующих средства в разработку и добычу полезных ископаемых на территории региона, включая снижение ставок на предоставление заемных средств и предоставление государственных гарантий.

Дмитрий Санников