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Минпромторг назвал 1300 автомобилей роскошными

Авто

Министерство промышленности и торговли обновило список роскошных автомобилей, сообщает ИА DEITA.RU. В этом году в реестр попало 1300 автомобилей. 

Реестр раздел на четыре раздела: стоимость авто от 3 до 5 млн рублей, год выпуска до 3-х лет, от 5 до 10 млн рублей срок не более 5 лет, от 10 до 15 млн год выпуска не превышает 10 лет и автомобили до 20 лет стоимостью свыше 15 млн рублей. 

К каждой категории относятся соответствующие налоговые ставки, например во второй категории налог на автомобиль удваивается. Также в реестр были добавлены новые автомобили разных марок: Nissan Murano, Mazda CX-9, Kia Stinger GT и другие. 

Напомним, что последний раз список обновлялся несколько месяцев назад в феврале 2020 года. 

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