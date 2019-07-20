Минпромторг предлагает разрешить не считать пиво алкоголем, сообщает DEITA.RU.

Минпромторг предлагает несколько смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива. Как отмечает РБК, меры по упрощению регулирования торговли алкоголем в рознице содержатся в разработанном Минпромторгом проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.



В документе предлагается рассмотреть возможность выведения пива из-под понятия алкогольной продукции в розничных продажах, включая сферу общественного питания.



Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.

Представитель Минздрава прокомментировал РБК, что любые меры, направленные на повышение потребления алкоголя, вызывают обеспокоенность: их нужно внимательно анализировать с участием специалистов на предмет возможного негативного влияния на здоровье граждан.Кроме того, снижение продаж алкоголя и увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, — одна из задач, зафиксированная в национальном проекте «Демография».

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн внес предложение переносить продажу алкогольных напитков в особые алкомаркеты подальше от жилых домов. Пиво, вино и водку, по его мнению, стоит реализовывать на пустырях, в специализированных крупных торговых точках.

Дмитрий Санников