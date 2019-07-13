Автомобили премиум-класса, не учтенные поначалу, тоже войдут в перечень авто, владельцы которых обязаны выплачивать повышенный транспортный налог, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

Минпромторг РФ внесет в список нашумевшие Mercedes Benz, Tesla и Bugatti Veyron, а также другие машины с действительно высокой стоимостью. Даже если они не импортируются официально, а граждане привозят их по своей инициативе.

Напомним, что до этого в Счетной палате РФ заметили отсутствие в ежегодном перечне дорогостоящих машин некоторых марок авто премиум-класса. Туда не вошли автомобили, чья стоимость идет от 7,5 млн рублей или даже от 105 млн рублей.

Анастасия Туркова