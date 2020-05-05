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Минпромторг отрицает дефицит медицинских масок в стране

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В аптеках и интернете, по мнению министра, можно купить все

По мнению главы Минпромторга, в России нет никакого дефицита ни медицинских масок, ни тем более антисептиков, сообщает ИА DEITA.RU.

Министр Денис Мантуров оптимистично заявил, что эти товары есть в продаже в изобилии. Он сказал об этом в эфире телеканала «Россия-1».

«В торговой сети на сегодняшнее утро остатки – 20 миллионов масок. Не только в аптеку можно ходить, в интернет сегодня зайдешь, кликнешь, дефицита масок нет вообще. Я уж не говорю про антисептики», – уверен чиновник.

Недавно был опубликован материал о подмосковном предприятии, которое реализовывало ранее закупленные защитные медицинские маски с накруткой в 957%.

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