Минпромторг отрицает дефицит медицинских масок в стране

По мнению главы Минпромторга, в России нет никакого дефицита ни медицинских масок, ни тем более антисептиков, сообщает ИА DEITA.RU.

Министр Денис Мантуров оптимистично заявил, что эти товары есть в продаже в изобилии. Он сказал об этом в эфире телеканала «Россия-1».

«В торговой сети на сегодняшнее утро остатки – 20 миллионов масок. Не только в аптеку можно ходить, в интернет сегодня зайдешь, кликнешь, дефицита масок нет вообще. Я уж не говорю про антисептики», – уверен чиновник.

Недавно был опубликован материал о подмосковном предприятии, которое реализовывало ранее закупленные защитные медицинские маски с накруткой в 957%.