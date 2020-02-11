Минпромторг Приморья заявил о подорожании овощей на 30%

Эта информация была озвучена краевым ведомством в ходе совещания в правительстве края и базируется на ежедневном мониторинге, который проводит приморский Минпромторг. Несмотря на то, что свежие овощи из Китая сейчас стараются замещать импортными из стран ближнего зарубежья - Турции, Казахстана, Узбикистана, а также Израиля и Турции, это не спасло огурцы и помидоры от удорожания более чем на треть. Приморское правительство также обещало наказать спекулянтов.

Кроме того, представители оптово-розничных баз на совещании в правительстве заявили, что китайские овощи практически закончились, а новых поставок нет из-за дополнительных требований, предъявляемых карантинной службой КНР. А значит дефицитные овощи пока продолжать дорожать в Приморье.

Ранее агентство сообщало о том, что перекрытие границ с Поднебесной из-за коронавируса привело к повсеместному росту цен на «зеленом рынке» по всему Дальнему Востоку, в том числе и Приморском крае.

Однако некоторые консалтинговые агентства, заинтересованные инвесторы, а также данные Россстата говорят о том, что тенденция к росту цены и снижению потребления овощей давно наблюдалась в ДФО. Таким образом, форс-мажор с 2019-CoV просто обнажил слабые места и спровоцировал «овощной коллапс» раньше срока.