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Минпромторг Приморья заявил о подорожании овощей на 30%
Из-за прекращения поставок овощной продукции из КНР дефицит последних по доступным ценам признали в правительстве Приморья. Минпромторг заявил о росте розничных цен на 30%, сообщает ИА DEITA.RU.
Эта информация была озвучена краевым ведомством в ходе совещания в правительстве края и базируется на ежедневном мониторинге, который проводит приморский Минпромторг. Несмотря на то, что свежие овощи из Китая сейчас стараются замещать импортными из стран ближнего зарубежья - Турции, Казахстана, Узбикистана, а также Израиля и Турции, это не спасло огурцы и помидоры от удорожания более чем на треть. Приморское правительство также обещало наказать спекулянтов.
Кроме того, представители оптово-розничных баз на совещании в правительстве заявили, что китайские овощи практически закончились, а новых поставок нет из-за дополнительных требований, предъявляемых карантинной службой КНР. А значит дефицитные овощи пока продолжать дорожать в Приморье.
Ранее агентство сообщало о том, что перекрытие границ с Поднебесной из-за коронавируса привело к повсеместному росту цен на «зеленом рынке» по всему Дальнему Востоку, в том числе и Приморском крае.
Однако некоторые консалтинговые агентства, заинтересованные инвесторы, а также данные Россстата говорят о том, что тенденция к росту цены и снижению потребления овощей давно наблюдалась в ДФО. Таким образом, форс-мажор с 2019-CoV просто обнажил слабые места и спровоцировал «овощной коллапс» раньше срока.