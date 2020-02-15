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Минпромторг рассказал, подорожают ли смартфоны из-за коронавируса
Развитие эпидемии действительно может объективно повлиять на деятельность производителей
Несмотря на вспышку коронавируса в китайской провинции Хубэй, где находится много заводов по производству комплектующих для смартфонов, стоимость последних вряд ли взлетит в России. Так считает глава Минпромторга, Денис Мантуров, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС
«Надеется и рассчитывает» чиновник федерального уровня на то, что своевременные и достаточного объема поставки «перебьют» рост стоимости гаджетов, который, по идее, находится в прямой пропорциональной зависимости от факторов категории форс-мажор. В том числе — от эпидемии 2019-nCoV.
Министр профильного ведомства отмечает и тот факт, что партнеры из Поднебесной до сих пор не делали заявлений по поводу сокращения поставок смартфонов или иных высокотехнологичных устройств. Впрочем, Мантуров добавил, что прогнозы делать не хочет, точнее, «давать их на данный момент сложно». Он аргументировал это тем, что развитие эпидемии действительно может объективно повлиять на деятельность производителей.