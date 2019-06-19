Минпросвещения и Министерство цифрового развития решили, что нужно собирать информацию о школьниках, их родителях и учителях в социальных сетях, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Ленту.ру.

На всех участников образовательного процесса хотят завести цифровое портфолио, чтобы оценивать навыки пользователей, достижения, и успешность прохождения образовательной программы. Там будут ФИО, возраст и ссылка на аккаунт.

При проведении эксперимента учащихся попросили также назвать своих репетиторов и одноклассников, указать наличие водительских прав и загранпаспортов. Педагогов просили указывать квалификацию и достижения в науке.

В минпросвещения добавили, что сбор данных шел с согласия участников эксперимента. На основе собранных данных школьникам создадут личные кабинеты и предложат программы обучения.

Анастасия Туркова