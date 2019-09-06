Стало известно, на какие темы российские школьники напишут итоговое сочинение для получения допуска к Единому государственному экзамену - 2020. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

«Спойлер» к декабрьскому итоговому сочинению для выпускников одиннадцатых классов прозвучал из уст главы министерства просвещения РФ Ольги Скворцовой на встрече с журналистами. По словам чиновника, школьники смогут выбрать из пяти тем: «Война и мир» по одноименному произведению Льва Толстова, «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение» и «Он и она».

Сама Скворцова отметила, что на месте выпускников присмотрелась бы к теме «Надежда и отчаяние». Отметим, что каждый год в декабре выпускники средних школ получают допуск к ЕГЭ через «зачет» по итоговому сочинению. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут вместо сочинения написать изложение.

Екатерина Цой