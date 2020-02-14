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Минсельхоз оценил овощной кризис на Дальнем Востоке

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Китайские овощи начали поступать во все регионы ДФО, кроме Приморья. Министерство сельского хозяйства разберется с китайскими партнерами, заявила замминистра Оксана Лут по итогам рабочего визита во Владивосток сегодня, 14 февраля.

Замминистра сельского хозяйства страны лично оценила «овощной кризис» на Дальнем Востоке, возникший после перекрытия российско-китайской границы из-за коронавируса. В рамках рабочей поездки в Приморье Оксана Лут проинспектировала торговые сети Приморья на наличие овощей и провела совещание по ситуации со всеми регионами ДФО сегодня, 14 февраля. По итогам замглавы Минсельхоза рассказала журналистам, что ситуация в регионе стабилизировалась, но еще недостаточно. 

«Действительно, все регионы отметили всплеск цен на овощную группу в конце января - начале февраля в связи с закрытием границы между Россией и Китаем. Сейчас ситуация  стабилизировалась, потому что в большинство регионов машины начали приходить. Есть определенные сложности с Приморским краем, с которыми мы будем разбираться совместно с китайскими партнерами по той дополнительной документации, которую они начали требовать», - заявила замминистра. 

По словам Оксаны Лут, запасы овощей в регионах достаточные, «от месяца до двух, в зависимости от групп товаров», цены еще не вернулись к январскому уровню, но с возобновлением поставок из Китая, естественно, начали снижаться.

 Зам руководителя Минсельхоза РФ отметила, что текущая ситуация говорит о том, что необходимо наращивать собственное производство, которое имеет тенденцию к уменьшению объемов.

 «Если в 2019 году в ДФО было выращено 328 тысяч тонн овощей, то годом ранее – чуть больше 350 тысяч тонн», - сообщила Оксана Лут, добавив, что Минсельхоз совместно с Минвостокразвития разработает сегментированные меры поддержки для каждого региона. 

Напомним, овощная продукция на данный момент не поступает в Приморье из-за дополнительных требований карантинной службы КНР, заявили в приморском правительстве

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