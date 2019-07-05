Не ограничение на сбор, а более эффективное регулирование рынка предлагает людям Минсельхоз, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что лекарственные растения, грибы, плоды, орехи, ягоды, березовый сок и семена собирать граждане смогут свободно. Министерство займется разработкой госполитики и будет только регулировать деятельность по сбору.

Минсельхоз предлагает дать предприятиям доступ к заготовке, переработке и хранению дикоросов, оказывая им господдержку. На рынке востребованы экологически чистые продукты, и сегодня это актуально.

Анастасия Туркова