Качественные продукты, которые снимают с продажи, российские предприниматели могут использовать в благотворительных целях, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил представитель Минсельхоза России.

По его мнению, те товары, которые полностью соответствуют предъявляемым требованиям и еще годные к употреблению, но по тем или иным причинам снятые с реализации, можно использовать в благотворительных целях. Главное, чтобы это происходило в рамках законодательства.

Отмечается, что по российскому закону уничтожать пригодные в пищу продукты не нужно. Проще говоря, избавляться можно только от продуктов с истекшим сроком годности, а также товаров, которые не имеют сопроводительных и других документов.

Напомним, ранее бизнесмен из Екатеринбурга пригласил пенсионеров-дачников выставлять свой урожай и соленья у него в магазине на продажу.

Екатерина Брязгунова