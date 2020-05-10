Минск провел парад Победы

В субботу, 9 мая, в Минске прошел парад Победы, единственный на территории всего постсоветского пространства, сообщает ИА DEITA.RU.

Президент Белоруссии сказал, что этот парад, посвящен всем советским солдатам, которые освободили мир от фашистов. Он попросил не осуждать за такой шаг белорусов, добавив, что иного выбора быть не может.

Напомним, что в России парад Победы был отменен в связи с коронавирусной пандемией, вместо этого Владимир Путин принял участие в смотре президентского полка, который прошел в Кремле. Перед торжественным мероприятием президент напомнил присутствующим, что в стране помнят и знают о войне. В нескольких российских городах прошли авиационные парады, а вечером были даны залпы праздничного салюта. Во Владивостоке авиационный парад был отменен из-за тумана, а праздничный салют вместо властей запустили военные Тихоокеанского флота.