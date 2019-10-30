Минстрой: капремонт будут делать по-новому

В первую очередь капремонт будет проводиться в сильно изношенных домах. Очередность ремонта так же будет зависеть от состояния жилья, а не от буквы нормативных актов. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам специалистов Минстроя, сегодня нередка ситуация, когда действительно обветшавшие дома годами стоят, разрушаясь еще больше. В то время как жилье, в котором ремонт не требуется, но срок которых «подошел» по документом, приводят в порядок.

Директор департамента стратегических проектов ведомства, Михаил Гилев, отметил, что специалисты планируют научиться определять физическое состояние отдельных элементов и здания в целом. Он добавил, что эксперты полностью поддеживают эту инициативу.

Кроме того, эксперты отмечают необходимость установить ряд требований к результату капремонта, чтобы дома после этой процедуры действительно становились «как новостройки».

Новый регламент может появиться в проекте Стратегии развития ЖКХ РФ на период до 2035 года, который передадут в правительство до конца 2019 года.

Напомним, что в Приморском крае до конца 2019 года запланировано отремонтировать около 650 многоквартирных домов. Почти 300 домов должны получить предложение о капремонте на 2020 год. Однако, жилых построек, нуждающихся в капитальном ремонте, по факту куда больше. Такие дома есть не только в столице, но и в отдалённых поселках края.

Александра Маслова