Новости
Сборная Приморья сразилась со спортсменами из Китая
30 Октябрь 2019, 12:36
Минстрой: капремонт будут делать по-новому
30 Октябрь 2019, 12:34
ОСАГО признают недействительным по новому закону
30 Октябрь 2019, 12:04
Хабаровские электрические сети стали лауреатами конкурса «Премия здоровья»
30 Октябрь 2019, 12:00
Прогноз: в стране ожидается рост протестов и митингов
30 Октябрь 2019, 11:40
Медведев поручил ограничить выдачу кредитов
30 Октябрь 2019, 11:31
Российско-китайский спортивный фестиваль открыли во Владивостоке
30 Октябрь 2019, 11:30
В Приморье принят закон об Уполномоченном по правам ребенка
30 Октябрь 2019, 11:17
Минстрой: капремонт будут делать по-новому
В первую очередь капремонт будет проводиться в сильно изношенных домах. Очередность ремонта так же будет зависеть от состояния жилья, а не от буквы нормативных актов. Об этом сообщает DEITA.RU.
По словам специалистов Минстроя, сегодня нередка ситуация, когда действительно обветшавшие дома годами стоят, разрушаясь еще больше. В то время как жилье, в котором ремонт не требуется, но срок которых «подошел» по документом, приводят в порядок.
Директор департамента стратегических проектов ведомства, Михаил Гилев, отметил, что специалисты планируют научиться определять физическое состояние отдельных элементов и здания в целом. Он добавил, что эксперты полностью поддеживают эту инициативу.
Кроме того, эксперты отмечают необходимость установить ряд требований к результату капремонта, чтобы дома после этой процедуры действительно становились «как новостройки».
Новый регламент может появиться в проекте Стратегии развития ЖКХ РФ на период до 2035 года, который передадут в правительство до конца 2019 года.
Напомним, что в Приморском крае до конца 2019 года запланировано отремонтировать около 650 многоквартирных домов. Почти 300 домов должны получить предложение о капремонте на 2020 год. Однако, жилых построек, нуждающихся в капитальном ремонте, по факту куда больше. Такие дома есть не только в столице, но и в отдалённых поселках края.
Александра Маслова