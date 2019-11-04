Минстрой поставил диагноз Владивостоку

Минстрой России опубликовал официальный индекс комфортности городов. В соответствии с его критериями, Владивосток попал в группу условно комфортных городов, сообщает DEITA.RU.

Минстрой России при расчете индекса комфортности городов исходил из показателей 2018 года. По итогам анализа, даже каждый четвертый город страны не может похвастаться благоприятной средой (23%).

Всего профессиональные эксперты оценили более 1100 российских городов, которые разделили на 10 размерно-климатических групп. Каждому населенному пункту за соответствие одному из 36 показателей начисляли баллы. Те города, чей суммарный индекс превышал 180, могут похвастать благоприятной средой.

Владивосток набрал аж 196 баллов, что выше среднероссийского показателя в 163 балла. Его главной проблемой эксперты назвали озелененные пространства – их гораздо меньше, чем должно быть в по-настоящему комфортном городе.





Между тем, масштабный ремонт дорог во Владивостоке почти завершен. Кроме 60 основных дорог и проездов к домам, отремонтировано более ста придомовых территорий. Работы на 21 улице подходят к завершению. В администрации города отмечают, что на осень текущего года выпал колоссальный объем работ, которого не наблюдалось ранее. Одновременно в нескольких районах города была развернута строительная техника. В управлении отмечают и сложности, которых добавил приморский климат Владивостока. Большое количество осадков мешало в нужные сроки завершить работы. Были определенные проблемы и с добросовестной работой подрядчиков, некоторые позволяли себе затягивать сроки сдачи объектов.

Дмитрий Санников