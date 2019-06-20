Минстрой утверждает, что нет таких положений, которые были бы основанием для установления различных нормативов оплаты отопления в одном доме, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

В ведомстве опровергли информацию, предоставленную 20 июня "Парламентской газетой" со ссылкой на депутата Гладких Б.М. На самом деле, передает Минстрой, регионы получили распоряжение к наступлению 2020 года ввести единый норматив для отопления жилых помещений. Различия в расчете стоимости по типу и этажности дома предусмотрены, но в каждом случае обязательно учитывается влияние изменений на суммы, которые гражданам придется платить. Подход к установлению нормативов менять не будут.

Анастасия Туркова