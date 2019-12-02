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Минстрой согласовал спецпрограмму по переселению сахалинцев из аварийного жилья

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Минстрой согласовал спецпрограмму по переселению сахалинцев из аварийного жилья

аварийное жилье

По поручению Владимира Путина, данному на полях V ВЭФ, правительство Сахалинской области оперативно подготовило программу по переселению из аварийного жилья в Охинском районе региона, сообщает DEITA.RU.

4 сентября текущего года во время Госсовета на полях Восточного экономического форума губернатор Сахалинской области рассказал президенту России о проблеме аварийного жилья в регионе. Особого решения требовал Охинский район, где с середины девяностых годов после разрушительного землетрясения оставалось 180 тысяч квадратных метров непригодного жилья. Владимир Путин дал соответствующее поручение со сроком до 1 декабря. К указанному сроку Министерство строительства Российской федерации согласовало разработанную правительством области программу.

Программа по расселению утверждена на четыре года – с 2020-го по 2024-й. За данный период более семи тысяч человек должны обрести новое жильё. Работа будет осуществлена при поддержке средств федерального бюджета – пяти с половиной миллиардов. Существенная часть буде выделена из бюджета островного региона – 9,1 млрд рублей. Общий объём средств для реализации программы составит более пятнадцати с половиной миллиардов рублей.

Всего же порядка десяти процентов жилищного фонда Сахалина и Курильских островов признано аварийным жильём. Валерий Лимаренко уверен, что для скорейшего решения проблемы, власти Охинского района должны наметить план строительства на 5-10 лет вперёд.

Софья Корф

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