Минтранс не дает добро: плоские тарифы под угрозой

Дальневосточники не могут никуда улететь по «плоским тарифам». Минтранс пока не дал Аэрофлоту «добро» на право перевозки по убыточным рейсам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ъ».

Стало известно, почему «Аэрофлот» до сих пор не продаёт билеты на рейсы по «плоскому тарифу». Летать на Дальний Восток и обратно по убыточным тарифам не разрешает главный акционер – Минтранс. Последний все же обещает до конца года вернуть в авиакассы билеты по дешёвым тарифам на 2020 год. Однако позже рынок авиаперевозок могут ждать большие перемены.

По информации источников «Ъ», сейчас в правительстве активно прорабатывают модель частичного перехода на «коммерчески обоснованные» авиаперевозки для Дальнего Востока. Причиной стало сразу два фактора: уход из региона компаний «Трансаэро» и ВИМ-Авиа»; а также наложение на группу компаний «Аэрофлот» с 2015 года социальной нагрузки(так называемые «плоские тарифы» из бюджета не субсидируются, т.к. не являются льготными).

Почти четыре года главному дальневосточному авиаперевозчику удавалось удерживать цены в пределах 22-х – 25-ти тысяч рублей (если речь идёт о перелёте из Москвы во Владивосток или Южно-Сахалинск). Однако «Аэрофлот» неоднократно жаловался на то, что принцип формирования цен «плоского тарифа» часто не зависит ни от уровня спроса, ни от сезона, что только увеличивает убытки.

Ежегодно Минтранс официально подтверждал право «Аэрофлота» продавать билеты ниже себестоимости – обычно это случалось ближе к концу октября. Пока никаких подвижек в этой области не произошло. А значит тысячи жителей страны все ещё находятся в ожидании появления возможности приобрести желанный авиабилет. В то же время, Минтранс официально заявляет, что до конца года разрешит группе авиакомпаний продажи «плоских» авиабилетов на следующий, 2020-й год. И добавляет, что «система с частичным повышением цен за счет применения коммерческого тарифа в следующем году применяться не будет».

Ключевая фраза здесь – в следующем году – так как в Минтрансе не отрицают, что в будущем рассматривают возможное введение коммерческих тарифов. По словам все того же ведомства, рейсы на ДВ вполне могли бы открыть такие авиакомпании, как «Икар» и «ИрАэро». Окончательное решение в правительстве еще не принято.

Ранее DEITA.RU писало о том, как в конце августа текущего года «Аэрофлот» выступил с резонансным заявлением. Авиаперевозчик тогда выразил готовность полностью отказаться от «плоских» тарифов. В числе аргументов также значились убыточность полётов, стоимость керосина, падение платёжеспособности населения и многое другое.

В последующем по этому поводу высказался и президент России Владимир Путин, выразив недовольство сложившейся ситуацией. На полях Восточного экономического форума он лично обратился с претензиями к генеральному директору «Аэрофлота», Виталию Савельеву. А совсем недавно к властям с открытым письмом обратилась зампредседателя Госдумы, Ирина Яровая. Женщина-политик также попросила вернуть Дальнему Востоку «плоские тарифы».

Евгений Черемухин