Минтранс не пустит судимых за руль

Бывшие уголовники не смогут работать таксистами в России. Уже к середине лета наступившего года в правительство РФ могут быть внесены изменения в Трудовой кодекс, а также смежные с ним сферы законодательного регулирования. Речь идёт о том, чтобы запретить лицам, сидевшим в тюрьме за тяжкие преступления, работать в такси, сообщает DEITA.RU

Стоит отметить, что подобные меры по противодействию социальной адаптации граждан после «отсидки» в избытке встречаются в российском законотворчестве. О работе тренером или учителем, равно как и о госслужбе, человеку с тюремным прошлым в нашей стране можно забыть. Впрочем, на практике ярмо «зэк» никуда не денется, даже в случае попытки устроиться на официальную работу в магазин или клининговую службу. До недавнего времени работа в такси была одной из немногих, где подобные факты не интересовали работодателей.

Пакет документов разрабатывает Минтранс. Санкции к экс-уголовникам, желающим заниматься перевозкой пассажиров, согласно проекту закона, применяются даже в случае работы последних на интернет-агрегаторы такси. Если инициативу поддержат, кандидаты в извозчики, кроме требований предъявить паспорт, начнут получать от «Яндекс.Такси» и других операторов настойчивые просьбы предъявить справку об отсутствии судимости.

Несмотря на то, что бывшим «сидельцам» трудовой кодекс России ставит настоящие палки в колеса, всегда остаётся риск того, что криминальное прошлое никуда и не исчезло, а остаётся «настоящим». В подтверждение стоит вспомнить, что случаи нападения таксистов на пассажиров - особенно женщин – отнюдь не редки. Однако споры среди экспертов о том, стоит ли равнять всех бывших преступников «под одну гребенку», продолжаются. По замыслу Минтранса, пакет документов будет готов для принятия в правительство РФ к 15 июля 2020-го.

Евгений Черемухин