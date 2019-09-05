Для транзитных пассажиров досмотр может быть отменен, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Изменения в закон предлагает внести Минтранс: ведомство уже подготовило документы и передало их на согласование. Рассказывает об этом глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

На внутренних воздушных линиях сделает перелет комфортнее для транзитных пассажиров и позволит испытывать меньше неудобств в аэропортах, уточняет Петрова. Разуваться и снимать ремни лишний раз не потребуется, да и пассажиры не будут опаздывать на рейс. Время пересадки пассажиров при стыковке рейсов станет минимальным.

Это предложение поддерживает гендиректор "Аэропортов регионов" Евгений Чудновский. По его словам, авиакомпаниям это тоже на руку: затрат станет меньше, лишние перегородки в аэропортах можно будет не делать.

Анастасия Туркова