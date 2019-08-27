В России могут субсидировать авиаперевозки из аэропорта Жуковского, расположенного в Московской области, сообщает DEITA.RU. С таким предложением выступила руководитель департамента государственной политики области гражданской авиации министерств Светлана Петрова.

По словам Петровой, на данный момент подготовлены поправки по программе субсидированных перелетов на Дальний Восток. Главное новшество — это значительное увеличение субсидированных маршрутов. Данная мера сможет повысить число людей, воспользовавшихся субсидией, пишут «РИА Новости».

Отмечается, что спрос на дешевые билеты, а это 22 и 25 тысяч рублей в обе стороны, среди дальневосточников очень велик.

Напомним, ранее прошла информация о том, что «Аэрофлот» намерен отказаться от «плоских» тарифов. Руководитель авиакомпании Виталий Савельев утверждает, что субсидированные перевозки — это исключительные убытки, которые ничем потом не возместишь, и «Арофлот» не может нести такое серьезное бремя социальной нагрузки.

Екатерина Брязгунова