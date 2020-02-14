Минтранс провоцирует пассажиров плацкарта

Минтранс планирует решить проблему пассажиров плацкарта с помощью новой инициативы, сообщает ИА DEITA.RU.



Согласно опубликованной на сайте пояснительной записке, приказ изменит правила перевозки грузов и багажа в железнодорожном транспорте. С его помощью разногласия между пассажирами хотят урегулировать. Сейчас конструктивные особенности вагонов подразумевают неравнозначное размещение багажа.

Двухэтажные вагоны, салоны поездов класса «Стриж», салоны вагонов типа РИЦ - в этих поездах объективно размещать багаж под нижней койкой более удобно. По действующим правилам, нижняя багажная секция преимущественно предоставляется пассажирам нижней полки, верхняя - соответственно тем, кто купил билет на вернее место.

Новый документ уравняет доступ к багажным местам. Согласно тексту записки, «если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (либо верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры вне зависимости от занимаемого места имеют равные права на использование нижнего (либо верхнего) места для размещения ручной клади».

Таким образом, багажные места может занять тот пассажир, который зашел в вагон раньше. Данная поправка может спровоцировать конфликтные ситуации в поездах.

«Полный контроль» над нижним багажным местом - исторически сложившееся негласное правило проезда в плацкарте. Вооружившись новой поправкой, «верхний» пассажир может предъявить свои права.

Напомним, сейчас пассажир в вагоне плацкарта может провозить багаж весом не более 36 килограмм и не превышающий по итогам трех замеров 180 сантиметров.

«Федеральная пассажирская компания» в рамках Российского инвестиционного форума покажет новейший макет плацкартного вагона в специальном поезде на вокзале Адлера даже е смотря на отмену форума из-за коронавируса.

По новому концерту, исчезнут боковые полки, появятся новые секции для обуви и ручной клади. Внедрить в поезда новые вагоны планируют уже в 2023 году.