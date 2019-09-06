Ограничивать срок службы ТС в Минтрансе не захотели, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих читает, что главное – это совершенствовать и дорабатывать систему техосмотра авто. Менять ли автомобиль, решат сами автовладельцы, но их можно поощрить вбирать более новые, добавляет руководитель ведомства.

Никакие транспортные средства не станут ограничивать определенным сроком годности. Если старое ТС исправно, использовать его не запретят, успокоил граждан министр.

Анастасия Туркова