Минтранс запретил спрятанные в кустах камеры

Все дорожные камеры обяжут помечать табличками, сообщает DEITA.RU.



Минтранс рабзработал правила установки камер фото и видеофиксации нарушений. Рекомендации созданы как для стационарных камер, так и для треног. Ответственными за исполнение станут регионы, но кто и как их будет штрафовать, пока неясно.

Так, перед камерами в черте города будут установлены предупреждающие таблички за 50-100 метров, а на загородных дорогах – за 150-300 метров. При этом, занки должно быть видно с любой полосы за 100 метров.

Напомним, с нового года машины ГИБДД будут оборудованы камерами, которые смогут фиксировать превышение скорости в потоке машин. Новинку представили на этой неделе в Екатеринбурге. Как помечать табличкой такие камеры, в Минтрансе пока не придумали.

Елена Миронова