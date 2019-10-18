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Минтранс запретил спрятанные в кустах камеры
Все дорожные камеры обяжут помечать табличками, сообщает
DEITA.RU.
Минтранс рабзработал правила установки камер фото и видеофиксации нарушений. Рекомендации созданы как для стационарных камер, так и для треног. Ответственными за исполнение станут регионы, но кто и как их будет штрафовать, пока неясно.
Так, перед камерами в черте города будут установлены предупреждающие таблички за 50-100 метров, а на загородных дорогах – за 150-300 метров. При этом, занки должно быть видно с любой полосы за 100 метров.
Напомним, с нового года машины ГИБДД будут оборудованы камерами, которые смогут фиксировать превышение скорости в потоке машин. Новинку представили на этой неделе в Екатеринбурге. Как помечать табличкой такие камеры, в Минтрансе пока не придумали.
Елена Миронова