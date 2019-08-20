Работники и дальше смогут выходить на перекур, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Министерство труда согласилось с идеей отказа от сигарет для улучшения здоровья нации, однако поспорило с тем, что граждан нужно склонять к тому, чтобы они бросили пагубную привычку с помощью экономических рычагов и в частности штрафов.

В ведомстве напомнили, что в Трудовом кодексе четко прописаны правила, которые не допускают ограничения прав или установления преимуществ для работников, не связанные с их деловыми качествами.

В этой связи, согласно позиции Минтруда, курение не может быть фактором, которым может влиять на образование уровня заработной платы.

Однако, при этом, как отмечают в ведомстве, работодатель в праве устанавливать нормы трудовой дисциплины таким образом, чтобы частые перекуры не сказывались на рабочих процессах.

Ранее сообщалось, что Минздрав анонсировал программу по укреплению здоровья работающих. В ней работодателям предлагались способы отучения сотрудников от курения в том числе с помощью штрафов.

Дмитрий Шевченко