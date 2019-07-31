Стало известно, какие ресурсы требуются государству, что бедных в России стало меньше, сообщает DEITA.RU.

Глава министерства труда Максим Топилин рассказал о результатах оценки затрат на противостояние бедности в 13 субъектах России.

По его словам, уровень обеспечения программ по борьбе с бедность останется на отметке в 7 миллиардов рублей. Предполагается, что в 2020 году эти деньги будут реализованы в рамках пилотного проекта.

Топилин также объяснил увеличение уровня бедности в России до 14,3% в первом квартале изменением методики подсчёта Росстата.

Дмитрий Шевченко