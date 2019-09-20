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Минтруд назвал условия для четырёхдневки

20 Сентябрь 2019, 09:30

Труд

Стало известно, когда россияне смогут работать меньше, сообщает DEITA.RU.

В министерстве труда высказали свою позицию относительно перехода на четырёхдневку. Как отметили в ведомстве, это будет возможно лишь при соблюдении двух основных условий.

Первое из них касается сохранения длительности рабочего дня. За счёт уменьшения количества рабочий дней не должно расти рабочее время в каждую отдельную смену.

Вторым условием является сохранение текущего уровня заработной платы. Другими словами, сокращение рабочей недели не должно сказаться на заработке трудящихся.

Только при условии соблюдения как минимум двух этих условий, по мнению представителей Минтруда, можно всерьёз рассматривать введение четырёхдневки в России.

Ранее сообщалось о том, что в некоторых регионах страны короткая рабочая неделю будет опробована в качестве эксперимента.

Дмитрий Шевченко

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