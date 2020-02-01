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Минтруд: новые правила увольнения обязательны не для всех
Ведомство уточнило ранее опубликованную в СМИ информацию
В Минтруде уточнили информацию о новых правилась для увольняющихся работников, которые якобы вступают в силу с 1 февраля, сообщает DEITA.RU.
РИА «Новости», ссылаясь на слова представителя ведомства, отметили, что новые правила о выдаче справки работают только для тех россиян, которые выбрали оформление трудовой в электронном формате. Так, справку по форме СТД-Р в отделе кадров будут выдавать только по запросу самого трудящегося. Взять ее можно не только при увольнении – а также для того, чтобы, к примеру, подтвердить свое место работы при оформление различных документов.
Напомним, что с 1 января и в течение года россияне могут выбрать – перейти им на электронную форму трудовой книжки, либо остаться верным традиционному бумажному формату. Со следующего года те граждане, что идут на свою первую официальную работу, будут оформляться только в электронном формате.