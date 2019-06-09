Причину падения рождаемости в России в последние годы назвал в ходе Петербургского международного экономического форума замминистра труда России Алексей Вовченко, сообщает DEITA.RU.

Падение рождаемости в нашей стране за 2016-2018 годы носило обвальный характер: более 15%. По мнению Алексея Вовченко, это больше связано с низкими доходами семей, чем с сокращением числа женщин детородного возраста. Хотя и оба этих фактора обусловили провал рождаемости.

Как отметил замминистра труда России, в числе бедных – «79% бедных домохозяйств, это домохозяйства с детьми», - подчеркнул Алексей Вовченко.

По информации вице-премьера Татьяны Голиковой, в России смертность превысила рождаемость. Об этом она рассказала в рамках выступления на Гайдаровском форуме в Москве. Согласно данным Татьяны Голиковой, в 2018 году смертность в России превысила рождаемость на 193 тысячи человек.

По данным Приморскстата, в 2018 году в регионе родилось 19995 детей, что на 5% меньше, чем в 2017 году, из них 229 двоен, 8 троен (в 2017 – 241 двойня, 10 троен и одна пятерня). Коэффициент рождаемости составил 10.5 на 1000 человек населения, в городской местности – 10.4, в сельской – 10.6.

Дмитрий Санников