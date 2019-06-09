По информации Минтруда, зарплата социальных работников с 2012 года за 7 лет выросла с 12 тысяч до 34 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

Об этом Минтруд отчитался накануне Дня социального работника, который отмечается ежегодно 8 июня. По информации ведомства, свой профессиональный праздник сегодня отмечают более 120 тысяч работников социальной сферы.

Накануне социальных работников из Арсеньева, Дальнегорска, Тернейского района, а также Ольгинского и Кавалеровского районов Приморья пригласили на семинары по оказанию первой медицинской помощи. Семинар провели сотрудники краевого отделения организации «Российский Красный Крест». На семинаре соцработникам рассказали и показали основы безопасного поведения, а также мастер-класс по отработке навыков первой помощи в разных ситуациях.

Дмитрий Санников