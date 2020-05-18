Минтруд: Пенсионные накопления россиян снизятся уже в следующем году

В Министерстве труда России подготовили законопроект, исходя из которого становится ясно, что сумма накопительной пенсии в месяц у россиян снизится уже в следующем году, сообщает ИА DEITA.RU.



В законопроекте говорится, что, начиная с 2021 года, срок расчёта выплаты накопительной части пенсии гражданином государства увеличивается до 264 месяцев, что равняется 22 годам. Ранее этот показатель составлял 258 месяцев. А уже с 2021 года полную сумму накоплений, которую россияне смогут начать получать с выходом на пенсию, будут делить на заново определенный период, пишет издание «Лента» со ссылкой на «Известия».

В ведомстве отметили, что такой параметр, как «ожидаемый период выплаты» рассчитывают лишь в отношении накопительной пенсии, а величину данного периода каждый год определяет государственный закон, используя при этом данные официальной статистики.

Министерстве поспешили успокоить россиян, отметив, я что риска того, что лицо не успеет воспользоваться накопительной пенсией, не существует, так как утвержден определенный перечень вариантов работы с ней. Так, например, средства можно получить одномоментно или оформить в наследство.

Величина страховой пенсии определяется на федеральном уровне, при это берётся во внимание стаж и объём пенсионных отчислений россиянина, поэтому величина страховой пенсии никак не зависит от накопительной части пенсии.

Ранее сообщалось о новых возможностях для российских пенсионеров, которые озвучил Пенсионный фонд. В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки во многих регионах России, в учреждении напоминает, что многие вопросы можно решить дистанционно, без посещения отделений. Так, например, многие документы и справки можно запросить в Личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда.