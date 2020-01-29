Минтруд пояснил сокращение прожиточного минимума

В Министерстве труда и социальной защиты сочли целесообразным сократить размер прожиточного минимума на 3,7%, сообщает DEITA.RU. Так, прожиточный минимум за последний квартал минувшего года составит 10 609 рублей.

Сокращение размера прожиточного минимума обусловлено снижением стоимости продуктов питания, из которых этот минимум слагается, как отмечает «Коммерсант». Удешевление продуктов в свою очередь связано с сезонным снижением цен на сельскохозяйственную продукцию.

Для трудоспособных граждан минимум составит чуть более одиннадцати с половиной тысяч рублей, для пенсионеров почти 8800 рублей, для детей - почти десять тысяч четыреста рублей. К слову, больше всего сократили детский прожиточный минимум – на 4,2%.

При этом в Минтруде особо подчеркивают, что уменьшение прожиточного минимума не повлечет за собой снижение размера мер социальной поддержки, так как для определения размера социальных выплат используются данные второго квартала 2019 года.

Ранее DEITA.RU сообщало об инициативе депутата Госдумы по составлению особенной потребительской корзины для студентов. При её составлении следует делать упор на продукты, которые способствуют развитию интеллекта и поддержанию отличной физической формы. В корзину могут попасть ягоды, сухофрукты, орехи, горький шоколад и другие.

Софья Корф