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Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум
Правда, только на 2,2%
Прожиточный минимум для россиян за I квартал 2020 года может вырасти, сообщает ИА DEITA.RU.
Минтруд озвучил такое предложение по итогам периода, рассчитав новую сумму с учетом повышения цен. Проект уже опубликован, пишет «Парламентская газета».
«Прожиточный минимум для трудоспособного населения предлагается установить в размере 11 731 рубль, 8944 рубля – для пенсионеров и 10 721 рубль – для детей», – констатирует издание.
В среднем на душу населения размер прожиточного минимума за I квартал вырастает на 2,2%. Согласно данным ведомства, ценник входящих в продовольственную корзину товаров при этом поднялся на 2,6%. Самый серьезный рост был зафиксирован на огурцы (62%). Также подорожали включенные в минимум непродовольственные товары и услуги.