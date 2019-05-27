27 Май 2019, 22:02
Минтруд предложил ввести надбавку к зарплате для чиновников
Источник изображения: Сергей Трэйне
Министерство труда и соцзащиты предложило доплачивать госслужащим за наставничество, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в ведомстве.
Государственным служащим могут прибавлять до 30 процентов к окладу за эффективное наставничество. Мера будет принята без отмены нематериальных видов поощрения.
Получить дополнительные деньги сможет, например, заместитель начальника отдела федерального министерства.
Проект будет спонсироваться из федерального бюджета.
Анастасия Туркова
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