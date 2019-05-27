Министерство труда и соцзащиты предложило доплачивать госслужащим за наставничество, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в ведомстве.

Государственным служащим могут прибавлять до 30 процентов к окладу за эффективное наставничество. Мера будет принята без отмены нематериальных видов поощрения.

Получить дополнительные деньги сможет, например, заместитель начальника отдела федерального министерства.

Проект будет спонсироваться из федерального бюджета.

Анастасия Туркова