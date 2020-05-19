Минтруд прогнозирует до 7,7 млн безработных россиян

Глава Минтруда Антон Котяков в программе «Познер» рассказал про ожидания ведомства на рынке безработных, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.

По словам министра, количество незанятных граждан будет увеличиваться на протяжение двух ближайших месяцев. Уже сейчас количество зарегистрированных безработных граждан дошло до 1,6 млн человек. Он уверен, что в стране количество безработных достигнет 7,7-7,8 млн человек, среди которых основная часть будут не зарегистрированы в соответствующих ведомствах, официально на биржу труда встанут – 2,5 млн граждан.

Напомним, что в Приморье гражданам оставшимся без работы из-за пандемии предложили принять участие в общественных работах по благоустройству и озеленению населенных пунктов. Общая сумма выплат составит порядка 26 тысяч рублей, среди которых заработная плата и вознаграждение 12 тысяч рублей.